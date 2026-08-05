गरीब के आंसू पोंछना है सच्चा समाजवादी
समाजवादी चिंचक जनेश्वर मिश्र की 93वीं जयंती पार्टी कार्यालय पर मनाई गई। जिला अध्यक्ष परवेज ज़ुबैरी ने गरीबों के लिए उनके संघर्ष की तारीफ की। जिला सचिव सोनू शर्मा ने उनकी सादगी की बात की। इस अवसर पर कई नेताओं ने जनेश्वर मिश्र की शिक्षाओं पर रोशनी डाली और उनके नाम पर पार्क का भी जिक्र किया।
समाजवादी चिंतक एवं विचारक जनेश्वर मिश्र की 93वीं जयंती पार्टी के कैंप कार्यालय पर उन्हें याद किया गया। सेमिनकार को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज ज़ुबैरी ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने हमेशा गरीब मजलूम और समाज के कमजोर तबके की लड़ाई लड़ी। जिला सचिव सोनू शर्मा ने कहा कि जनेश्वर मिश्र कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद भी बहुत सादगी पसंद थी। छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अखिल शर्मा ने कहा कि जनेश्वर मिश्र का कहना था कि गरीब के आंसू पोंछना है सच्चा समाजवाद है। जिला महासचिव भूपेंद्र प्रजापति ने कहा कि अखिलेश यादव ने नेता की प्रेरणा से लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र के नाम से बनवाया है।
सतीश यादव, हिमालय सिंह लोधी, धीरेन्द्र सिंह जाटव, वीरपाल सिंह लोधी, अमर सिंह वर्मा आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कामिल कुरैशी, यश मुदगल, दिनेश यादव, युनुस सिद्दीकी वासफी, देवेंद्र यादव, प्रांशु यादव, मुमताज़ उद्दीन, मूनिस कुरैशी, सत्यवीर सिंह दिवाकर, अयान, प्रियांशु उपाध्याय, समीर कौशल कुमार आदि बड़ी तादाद में सपाई मौजूद थे।
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