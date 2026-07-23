बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद को दी श्रद्धांजलि
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
शहीद यादगार समिति सकरा ने गुरुवार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के अध्यक्ष सोहन लाल आजाद ने दोनों क्रांतिकारियों की महानता को उजागर किया। इस अवसर पर कई सदस्य उपस्थि थे और चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए।
सकरा। शहीद यादगार समिति सकरा के प्रांगण में गुरुवार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद को जयंती पर याद किया गया। समिति के अध्यक्ष सोहन लाल आजाद ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो महान स्तंभ थे। दोनों क्रांतिकारियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शत्रुघ्न कुमार, प्रदीप पोद्दार, धर्मेंद्र कुमार, आदित्य राज, मोहन ठाकुर, रूबी देवी, रेणु देवी, भावना भारती आदि थे।
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लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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