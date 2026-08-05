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दो मिनट का मौन रखकर शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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पथरगामा में मंगलवार को दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में बीडीओ नितेश कुमार गौतम ने उनके योगदान को याद किया और आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। उपस्थित अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

दो मिनट का मौन रखकर शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि

पथरगामा, प्रतिनिधि। पथरगामा प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश कुमार गौतम द्वारा शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद प्रखंड एवं अंचल के सभी कर्मियों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी शिबू सोरेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में बीडीओ नितेश कुमार गौतम ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का योगदान ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है।

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उन्होंने कहा कि उनके त्याग, संघर्ष और बलिदान को झारखंडवासी सदैव याद रखेंगे तथा उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण कुमार पांडे, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी सन्नी कुमार सहित प्रखंड एवं अंचल कर्मी मौजूद रहे।

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