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गुरुजी के सपनों को साकार करने में जुटी सरकार : बसंत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक डॉ लुईस मरांडी और झामुमो के नेता, कार्यकर्ता एवं आम लोगों ने गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके जीवन और झारखंड आंदोलन में योगदान को याद किया गया।

गुरुजी के सपनों को साकार करने में जुटी सरकार : बसंत

दुमका, प्रतिनिधि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर खिजुरिया स्थित गुरुजी आवास में मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिबू सोरेन के छोटे पुत्र विधायक बसंत सोरेन मुख्य रूप से मौजूद रहे। मौके पर विधायक बसंत सोरेन के अलावे जामा विधायक डॉ लुईस मरांडी सहित झामुमो के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक एवं आम लोगों ने गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभी ने गुरुजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

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श्रद्धांजलि सभा में योगदान

मौके पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन बाबा की कमी स्वाभाविक खलती है। बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन द्वारा बताए रास्तों पर हमलोग चलने का काम कर रहे है। उनके अधूरे सपनो को जेएमएम की सरकार पूरी करने की कोशिश कर रही है। कहा कि गुरुजी का पूरा जीवन जल, जंगल, जमीन और झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया, जिसे राज्य की जनता हमेशा याद रखेगी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान गुरुजी के जीवन और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की।

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स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

इधर दुमका सदर प्रखंड के गांदो स्थित प्लस टू हाई स्कूल परिसर में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंच विधायक बसंत सोरेन ने शिविर में मौजूद लोगों की बातों को सुना। मौके पर उपविकास आयुक्त अनिकेत सचान, जिलाध्यक्ष शिव कुमार बासकी सहित अन्य मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

श्रद्धांजलि सभा में कौन-कौन व्यक्ति मौजूद थे?
श्रद्धांजलि सभा में विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक डॉ लुईस मरांडी, झामुमो के नेता, कार्यकर्ता एवं आम लोग मौजूद थे।
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