राष्ट्रीय चेतना स्मारक में महापुरुषों को किया नमन
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय चेतना स्मारक में महापुरुषों और समाज सुधारकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में संत गुरु रविदास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अन्य महान व्यक्तियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने उनके योगदान को याद किया।
गुरु पूर्णिमा पर राष्ट्रीय चेतना स्मारक में महापुरुषों और समाज सुधारकों के आदर्शों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान संत गुरु रविदास सहित विभिन्न राष्ट्रनिर्माताओं की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। स्मारक को आकर्षक पुष्प सज्जा से सजाया गया। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह सहित नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संत गुरु रविदास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा ज्योतिबा फुले और सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया।
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