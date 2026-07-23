विश्व को बदलने में शिक्षकों की अहम भूमिका: डॉ मनोज
फोटो...... मसूरी, संवाददाता। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनको
मसूरी, संवाददाता। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। व्क्ताओं ने उनके योगदान को याद किया। गुरुवार को तिलक लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य डॉ मनोज रयाल ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक शिक्षक भी थे। उनका मानना था कि देश का आंदोलन तभी सफल होता है जब देश शिक्षित होगा। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता तो सबसे बड़ी है लेकिन आजादी की प्रेरणा, बलिदान का गुण शिक्षा से आएगा। डॉ मनोज ने कहा कि विश्व में जितने भी बदलाव हुए है उसमें शिक्षकों की अहम भूमिका रही है।
कार्यक्रम में बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्पाजंलि अर्पित की गई। इस मौके पर राकेश अग्रवाल, अधिवक्ता सीआर आर्य, संतोष आर्य, एनके साहनी, पवन कुमार गोयल, बिजेंद्र पुंडीर, काजल टम्टा, रजत राणा, रवि पंवार, नितिन सिंह, आस्था, डॉ. देवेंद्र कुमार, राखी पंवार, शरद गुप्ता, बिंद्रा गुसाईं, ललिता लेखवार आदि मौजूद रहे।
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