स्वतंत्रता सेनानी बलदेव मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि
खूंटी में स्वतंत्रता सेनानी बलदेव मिश्रा की 26वीं पुण्यतिथि सादगी और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। परिजनों ने बलदेव मिश्रा के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
खूंटी, संवाददाता। स्वतंत्रता सेनानी, द्वितीय विश्वयुद्ध के सहभागी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खूंटी क्षेत्र के शुरुआती स्तंभों में शामिल स्वर्गीय बलदेव मिश्रा की 26वीं पुण्यतिथि बुधवार को उनके पैतृक आवास पर सादगी एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय बलदेव मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर उपस्थित परिजनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और संगठन निर्माण में उनके योगदान को स्मरण किया। मौके पर परिजनों ने स्वर्गीय बलदेव मिश्र के आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराते हुए उनके जीवन को समाज और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणास्रोत बताया।
श्रद्धांजलि सभा में उनकी धर्मपत्नी दमयंती देवी, पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा, पृथ्वीराज मिश्रा, वेद प्रकाश मिश्रा, विवेक मिश्रा, युवराज मिश्रा, पार्थ सुमन मिश्रा, आशय मिश्रा, निश्चय मिश्रा, आदिदेव मिश्रा, अभिराम मिश्रा सहित परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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