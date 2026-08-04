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पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय लोकदल के चौ. सत्येन्द्र सिंह तोमर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मलिक के निधन को भारतीय जनजीवन, किसान समाज और लोकतांत्रिक चेतना के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मलिक का सार्वजनिक जीवन साफगोई और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण था।

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर राज्यपाल एवं प्रखर जननेता सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव (किसान प्रकोष्ठ) चौ. सत्येन्द्र सिंह तोमर ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके निधन से भारतीय जनजीवन, विशेषकर किसान समाज, बौद्धिक जगत एवं लोकतांत्रिक जनचेतना को अपूरणीय क्षति हुई है। सत्यपाल मलिक का सार्वजनिक जीवन सादगी, स्पष्टवादिता और सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का आदर्श उदाहरण था। उन्होंने सांसद, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ किया। संवैधानिक पदों पर रहते हुए भी उन्होंने सदैव जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी。

सत्यपाल मलिक की विशेषताएँ

उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि राज्यपाल पद से निवृत्त होने के बाद भी उन्होंने निर्भीक, निष्पक्ष और निष्कलंक होकर किसानों के अधिकारों की आवाज बुलंद की। चाहे तीन कृषि कानूनों का मुद्दा हो या किसानों के साथ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, उन्होंने सदैव किसान हितों की मजबूती से पैरवी की और जनचेतना को जागृत करने का कार्य किया। उनके स्पष्ट एवं साहसिक विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

शिष्टाचार भेंट

सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे, तब राष्ट्रीय लोकदल के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे शिष्टाचार भेंट की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से यशवीर सिंह, नरेंद्र खजूरी, राहुल देव, सचिन देव, सत्यपाल तोमर एवं विनय मलापुर सहित अन्य नेता शामिल थे। उस दौरान भी सत्यपाल मलिक ने किसानों एवं जनहित से जुड़े विषयों पर गंभीरता से अपने विचार साझा किए थे。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि कब है?
सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है।
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