बागपत में पूर्व राज्यपाल की पुण्यतिथि में शामिल हुए कांग्रेसी
पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागपत के हिसावदा गांव में श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर और महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए, जिसमें कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे।
मुरादाबाद। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर बुधवार को जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर व महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी बागपत पहुंचे। कांग्रेसियों ने पैतृक गांव हिसावदा में पहुंचकर पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम, नजाकत ठेकेदार, मुशाहिद चौधरी, मोहम्मद शादान, रिजवान रईस, अफसर अंसारी, फहीम एडवोकेट, दानिश कुरैशी, अनूप दुबे, अजय गोपाल रस्तोगी, विजयराज सैनी, वसीम अहमद आदि शामिल रहे।
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