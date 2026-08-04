किसान नेता कमरुद्दीन को दी श्रद्धांजलि
देहरादून में अखिल भारतीय किसान सभा ने मंगलवार को नफीस इंटर कॉलेज, सभावाला में किसान नेता कॉमरेड कमरुद्दीन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने उन्हें किसानों और मेहनतकश जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला जननेता बताया और उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
देहरादून। अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) उत्तराखंड की ओर से मंगलवार को नफीस इंटर कॉलेज, सभावाला में वरिष्ठ किसान नेता कॉमरेड कमरुद्दीन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वक्ताओं ने उन्हें किसानों, खेत-मजदूरों और मेहनतकश जनता के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाला जननेता बताया। कहा कि उन्होंने भूमि, फसल के उचित मूल्य, सिंचाई, कर्जमुक्ति और किसानों के सम्मानजनक जीवन के लिए लगातार आवाज उठाई। राष्ट्रीय महासचिव कॉ. बीजू कृष्णन ने उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सभा में उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें