पुण्यतिथि पर शिक्षाविद स्व. चंद्रभूषण पाठक को दी श्रद्धांजलि
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पूर्व प्राचार्य सुग्रीव प्रसाद सिंह, शिवपुजन शर्मा, हकीम अनिसुज्जमान, बेनीमाधव सिंह, मुखदेव तिवारी, रामेश्वर सिंह, डी
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के पूर्व संरक्षक एवं शिक्षाविद स्व. चंद्रभूषण पाठक की 14वीं पुण्यतिथि पर आरपी एलौन नगर स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वक्ताओं ने उनके शिक्षण, समाजसेवा और बुजुर्गों के कल्याण में योगदान को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यनारायण स्वामी ने की।
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