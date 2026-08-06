अर्जुन कॉलेज के प्रधान संरक्षक के निधन पर शोकसभा
फोटो - भागलपुर। नवगछिया अर्जुन मेमोरियल ट्रस्ट एवं अर्जुन कॉलेज परिसर में बुधवार को
भागलपुर। नवगछिया अर्जुन मेमोरियल ट्रस्ट एवं अर्जुन कॉलेज परिसर में बुधवार को बिहार, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल, प्रख्यात शिक्षाविद् और पद्मश्री सम्मानित डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर शोकसभा आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रो. हिमांशु ने कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल अर्जुन मेमोरियल ट्रस्ट एवं अर्जुन कॉलेज की स्थापना से ही प्रधान संरक्षक के रूप में संस्थान का मार्गदर्शन करते रहे। उनका निधन शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। महाविद्यालय की अध्यक्ष अलका झा ने कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल के आदर्श, कार्यशैली और शिक्षा के प्रति समर्पण को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
मौके पर डॉ. दिलीप कुमार सिंह, प्रो. आयुष जायसवाल , प्रो. प्रिया झा, प्रो. ज्ञानेश त्रिपाठी, प्रो. राजेश यादव, प्रो. टीपू शुभम, प्रो. अभिमन्यु, प्रो. भानु, प्रोफेसर अश्विनी मिश्रा, प्रो. दीक्षा, प्रो. प्रिंस, प्रो. मुस्कान, राजीव कुमार शर्मा, सुभाशीष ठाकुर, अमित शर्मा, संजय झा, अभिनव ठाकुर, सोनू कुमार, रौशन कुमार, प्रभाकर सिंह, प्रेम शंकर झा, अनंत सिंह, अखिलेश दास, भावेश दास आदि मौजूद रहे।
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