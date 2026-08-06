Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अर्जुन कॉलेज के प्रधान संरक्षक के निधन पर शोकसभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

फोटो - भागलपुर। नवगछिया अर्जुन मेमोरियल ट्रस्ट एवं अर्जुन कॉलेज परिसर में बुधवार को

अर्जुन कॉलेज के प्रधान संरक्षक के निधन पर शोकसभा

भागलपुर। नवगछिया अर्जुन मेमोरियल ट्रस्ट एवं अर्जुन कॉलेज परिसर में बुधवार को बिहार, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल, प्रख्यात शिक्षाविद् और पद्मश्री सम्मानित डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर शोकसभा आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रो. हिमांशु ने कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल अर्जुन मेमोरियल ट्रस्ट एवं अर्जुन कॉलेज की स्थापना से ही प्रधान संरक्षक के रूप में संस्थान का मार्गदर्शन करते रहे। उनका निधन शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। महाविद्यालय की अध्यक्ष अलका झा ने कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल के आदर्श, कार्यशैली और शिक्षा के प्रति समर्पण को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

ये भी पढ़ें:वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

मौके पर डॉ. दिलीप कुमार सिंह, प्रो. आयुष जायसवाल , प्रो. प्रिया झा, प्रो. ज्ञानेश त्रिपाठी, प्रो. राजेश यादव, प्रो. टीपू शुभम, प्रो. अभिमन्यु, प्रो. भानु, प्रोफेसर अश्विनी मिश्रा, प्रो. दीक्षा, प्रो. प्रिंस, प्रो. मुस्कान, राजीव कुमार शर्मा, सुभाशीष ठाकुर, अमित शर्मा, संजय झा, अभिनव ठाकुर, सोनू कुमार, रौशन कुमार, प्रभाकर सिंह, प्रेम शंकर झा, अनंत सिंह, अखिलेश दास, भावेश दास आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bihar
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।