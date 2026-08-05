Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लाला प्रीतम कॉलेज में दी गयी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

चतरा में लाला प्रीतम बीएड कॉलेज के छात्रों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई। प्रशिक्षु शिक्षिकाओं के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां आदिवासियों के संघर्ष के प्रतीक के रूप में उनके कार्यों को दर्शाया गया। कार्यक्रम में संस्थान के सचिव ने आदिवासी अधिकारों की महत्ता पर प्रकाश डाला।

लाला प्रीतम कॉलेज में दी गयी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि

चतरा, संवाददाता। जितनी मोड़ स्थित लाला प्रीतम बीएड कॉलेज एवं लाला प्रसाद डिग्री इवनिंग कॉलेज चतरा के तत्वाधान में बी.एड सत्र 2025 27 के प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके क्रियाकलापों को प्रशिक्षु अध्यापिका रूबी कुमारी के निर्देशन में दीपशिखा, नीतू कुमारी, मोनिका, यदुवंशी एवं गौतम कुमार व सरदार करनजीत सिंह ने श्वेत-श्यामपट पर आदिवासियों के लिए किए गए संघर्ष के रूप में स्थापित हो चुके दिशोम गुरु के वंदनीय व अकल्पनीय जीवंत तस्वीर को मूर्त रूप देकर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस श्रद्धांजलि सभा में संस्थान के सचिव लाला प्रसाद साहू ने उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड ही नहीं अपितु मध्य भारत के जंगलों पहाड़ों पठारो और नदियों के कतार में बसने वाले करोड़ों आदिवासियों की दबी हुई आवाज उनकी चेतना और उनके जल जंगल जमीन की अस्मिता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।

ये भी पढ़ें:Chatra News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो ने दी श्रद्धांजलि

श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज के समस्त प्रशिक्षकगण एवं प्रशिक्षित छात्रा मोनिका भारद्वाज, रवि राणा, उपेंद्र कुमार, विक्रम कुमार, गौरी शंकर, काजल कुमारी, ज्योति कुमारी, रोशनी, पुलित कुजूर कार्यालय सहायक श्रवण कुमार अजय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ये भी पढ़ें:टेरो में शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:पिता की हत्या से 'दिशोम गुरु' बनने तक का सफर, शिबू सोरेन ने कैसे बदली झारखंड की राजनीति?
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।