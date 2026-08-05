लाला प्रीतम कॉलेज में दी गयी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि
चतरा में लाला प्रीतम बीएड कॉलेज के छात्रों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई। प्रशिक्षु शिक्षिकाओं के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां आदिवासियों के संघर्ष के प्रतीक के रूप में उनके कार्यों को दर्शाया गया। कार्यक्रम में संस्थान के सचिव ने आदिवासी अधिकारों की महत्ता पर प्रकाश डाला।
चतरा, संवाददाता। जितनी मोड़ स्थित लाला प्रीतम बीएड कॉलेज एवं लाला प्रसाद डिग्री इवनिंग कॉलेज चतरा के तत्वाधान में बी.एड सत्र 2025 27 के प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके क्रियाकलापों को प्रशिक्षु अध्यापिका रूबी कुमारी के निर्देशन में दीपशिखा, नीतू कुमारी, मोनिका, यदुवंशी एवं गौतम कुमार व सरदार करनजीत सिंह ने श्वेत-श्यामपट पर आदिवासियों के लिए किए गए संघर्ष के रूप में स्थापित हो चुके दिशोम गुरु के वंदनीय व अकल्पनीय जीवंत तस्वीर को मूर्त रूप देकर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस श्रद्धांजलि सभा में संस्थान के सचिव लाला प्रसाद साहू ने उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड ही नहीं अपितु मध्य भारत के जंगलों पहाड़ों पठारो और नदियों के कतार में बसने वाले करोड़ों आदिवासियों की दबी हुई आवाज उनकी चेतना और उनके जल जंगल जमीन की अस्मिता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज के समस्त प्रशिक्षकगण एवं प्रशिक्षित छात्रा मोनिका भारद्वाज, रवि राणा, उपेंद्र कुमार, विक्रम कुमार, गौरी शंकर, काजल कुमारी, ज्योति कुमारी, रोशनी, पुलित कुजूर कार्यालय सहायक श्रवण कुमार अजय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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