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शहीद मुकेश बाबू को श्रद्धासुमन, परिवार के पुनर्वास की बड़ी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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असम में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के एएसआई मुकेश बाबू के समाधि स्थल पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के परिवार के लिए सरकारी नौकरी, बेहतर सड़क निर्माण और आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को परिवारों के भविष्य की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

शहीद मुकेश बाबू को श्रद्धासुमन, परिवार के पुनर्वास की बड़ी मांग
शहीद मुकेश बाबू को श्रद्धासुमन, परिवार के पुनर्वास की बड़ी मांग

तालग्राम, संवाददाता। असम में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के एएसआई शहीद मुकेश बाबू के पैतृक गांव असेह स्थित समाधि स्थल पर सोमवार को पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने शहीद की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने सरकार से शहीद परिवार के सम्मान और पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें उठाईं। पूर्व विधायक ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों का सम्मान केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सरकार को उनके परिवार के भविष्य की भी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि शहीद मुकेश बाबू के परिवार के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, गांव तक बेहतर सड़क का निर्माण कराया जाए, उनकी स्मृति में भव्य स्मारक बनाया जाए तथा परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए。

शहीदों के बलिदान का सम्मान

उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान की बदौलत देशवासी सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। ऐसे वीर सपूतों के परिवारों के साथ सरकार को पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहीद परिवार के हितों से जुड़े हर मुद्दे पर वह उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और हरसंभव सहयोग करेंगे। पूर्व विधायक ने शहीद के परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत वीर सपूत की पुण्य आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के अनेक लोग, समर्थक और ग्रामीण भी मौजूद रहे। सभी ने शहीद मुकेश बाबू के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शहीद मुकेश बाबू के समाधि स्थल पर कौन पहुँचे?
पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव शहीद मुकेश बाबू के समाधि स्थल पर पहुँचे।
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