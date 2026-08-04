Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाकपा माले नेता बसंत केवट व अंगेश सिंह को दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

। भाकपा (माले) के दिवंगत नेता बसंत केवट और अंगेश कुमार सिंह को सोमवार को चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी की ओर से दुग्दा स्थित यूनियन कार्यालय में संयुक्त रूप

भाकपा माले नेता बसंत केवट व अंगेश सिंह को दी गई श्रद्धांजलि

भाकपा (माले) के दिवंगत नेता बसंत केवट और अंगेश कुमार सिंह को सोमवार को चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी की ओर से दुग्दा स्थित यूनियन कार्यालय में संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्षता भाकपा माले के प्रखंड अध्यक्ष मो मोईन ने की और संचालन अब्दुल गफूर ने किया।

श्रद्धांजलि का महत्व

भाकपा (माले) के पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो ने कहा कि दोनों नेताओं का असामयिक निधन वाम आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मजदूरों, किसानों, छात्रों और युवाओं को जोड़ते हुए उनके अधूरे संघर्षों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

संगठन की जिम्मेदारियाँ

जिला सचिव देवद्वीप सिंह दिवाकर ने कहा कि देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में संगठन की जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाना ही दिवंगत साथियों के प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि है। राज्य कमेटी सदस्य भुवनेश्वर केवट ने कहा कि जिंदगी की जंग में मौत कोई शिकस्त नहीं होती।

नेताओं के विचार

राज्य स्थायी कमेटी सदस्य दिलीप तिवारी, जेएन सिंह, बसंत केवट के पुत्र अजय, अंगेश कुमार सिंह के पुत्र पियूष कुमार, जिला कमेटी सदस्य राज केवट, मोईन अंसारी, सईद अंसारी, सीटू बोकारो जिला अध्यक्ष अनिल बाउरी, डॉ विनोद कुमार, मोती लाल गोप, लोकनाथ सिंह, केडी पंडित, रूपलाल ठाकुर, मो शाहिद, सुंदर केवट, अब्दुल गफूर, चंदन महतो, धनंजय महतो, सुरेश महतो, लोकनाथ सिंह, अशोक महली आदि ने भी संबोधित किया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किसने श्रद्धांजलि अर्पित की?
श्रद्धांजलि भाकपा (माले) के दिवंगत नेता बसंत केवट और अंगेश कुमार सिंह को चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी की ओर से अर्पित की गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Chandrapura Bokaro News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।