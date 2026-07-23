Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आजाद जयंती पर परशुराम स्वाभिमान सेना ने दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

रुड़की, संवाददाता। अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर गुरुवार को परशुराम स्वाभिमान सेना उत्तराखंड की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया ग

आजाद जयंती पर परशुराम स्वाभिमान सेना ने दी श्रद्धांजलि

रुड़की, संवाददाता। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर गुरुवार को परशुराम स्वाभिमान सेना उत्तराखंड की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज़ाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन साहस, त्याग, राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया और अंतिम समय तक अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने के बजाय वीरगति को चुना। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी देश के युवाओं को राष्ट्रसेवा, देशभक्ति और आत्मसम्मान के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

ये भी पढ़ें:चंद्रशेखर आज़ाद जयंती पर परशुराम स्वाभिमान सेना ने दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:चन्द्रशेखर आजाद की जयंती पर नेताजी संघर्ष समिति ने दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:Bhadoni News: शहीद पार्क में मनाया गया चंद्रशेखर आजाद की जयंती

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।