श्रद्धांजलि अर्पित कर आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प
सरोजनीनगर, संवाददाता। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, पूर्व एमएलसी व समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों
सरोजनीनगर, संवाददाता। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, पूर्व एमएलसी व समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल स्वर्गीय हीरालाल यादव की 31वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को श्रद्धा, सम्मान और भावपूर्ण वातावरण में मनाई गई। पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव व हीरालाल यादव ग्रुप ऑफ कालेजेज के चेयरमैन राम सिंह यादव, कुमार दुर्गेश सिंह यादव और अनुराग यादव द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह में सैकड़ो लोगों ने पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
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