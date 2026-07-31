Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शहीद ऊधम सिंह को शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर श्री गुरु नानक मानव सेवा समिति एवं पंजाबी सिख समाज सेवा संगठन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष सरदार राजू बग्गा ने कहा कि ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेने के लिए बलिदान दिया। सभी ने देश की एकता और भाईचारे की रक्षा का संकल्प लिया।

शहीद ऊधम सिंह को शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि
शहीद ऊधम सिंह को शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि

शाहजहांपुर। शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर श्री गुरु नानक मानव सेवा समिति, एवं पंजाबी सिख समाज सेवा संगठन द्वारा शहीद उधम सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र भाव पूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सरदार राजू बग्गा ने कहा महान क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के निर्दोष शहीदों का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और अंग्रेजों के घर में घुसकर जनरल डायर को गोलियों से भून कर उसकी हत्या कर अपने प्रतिशोध का बदला लिया। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उन्हें फांसी दी गई, किंतु उनके बलिदान ने देशवासियों में स्वतंत्रता की अलख को और अधिक प्रज्ज्वलित किया।

इस अवसर पर प्रखर शर्मा, सुमित शुक्ला ,काजल जायसवाल, रोहण राठौर, रोहित ,मुकेश वर्मा आदि लोग मौजूद रहे सभी ने देश की एकता, अखंडता, सामाजिक भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।