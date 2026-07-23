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चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव अनुराग पाण्डेय की अगुवाई में मनाई गई। चंद्रशेखर आजाद चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई

गोरखपुर। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव अनुराग पाण्डेय की अगुवाई में चंद्रशेखर आजाद चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस दौरान महेंद्र नाथ मिश्रा, मोनू राय, मुन्ना तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी, ओमेंद्र पांडेय, मोनिका पांडेय, अभिषेक राय गांधी, आनंद कुमा समेत अन्य उपस्थित रहे।

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