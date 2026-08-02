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पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. हनुमंत सिंह को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने पूर्व मंत्री स्व. हनुमंत सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पारिवारिक सदस्यों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और स्व. हनुमंत सिंह के योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. हनुमंत सिंह को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

बलरामपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर व पूर्व सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र ने जनपद भ्रमण के दौरान शारदा कुंज स्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हनुमंत सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्व. हनुमंत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त की। शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा ईश्वर से इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि स्वर्गीय हनुमंत सिंह का सार्वजनिक जीवन जनसेवा, सादगी और संगठन के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण रहा।

उन्होंने प्रदेश के विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका व्यक्तित्व और जनहित के प्रति समर्पण हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी, कर्मठ और जनप्रिय नेता को खो दिया है, जिसकी भरपाई आसान नहीं है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. आरती तिवारी, सदर विधायक पल्टूराम, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू', निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप सिंह, डीपी सिंह बैस, श्याम मनोहर तिवारी, वरूण सिंह 'मोनू' सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने स्व. हनुमंत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

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