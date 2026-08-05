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गायघाट में भाजपा नेता को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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गायघाट में भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुंवर की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक कुमार और एनडीए कार्यकर्ताओं ने कुंवर के चित्र पर माल्यार्पण किया। कुंवर ने भाजपा, जनसंघ और आरएसएस के लिए कई अहम कार्य किए थे और वह 1980 में भाजपा के पहले मंडल अध्यक्ष बने थे।

गायघाट में भाजपा नेता को दी श्रद्धांजलि

गायघाट। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुंवर की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक कुमार और एनडीए कार्यकर्ताओं ने विजय कुंवर के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि विजय कुंवर भाजपा की स्थापना काल से ही नहीं, बल्कि जनसंघ एवं आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता रहे। 1977 के छात्र आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। 1980 में वे भाजपा के प्रथम मंडल अध्यक्ष बने। सांसद प्रतिनिधि शशांक शेखर चौहान, राघवेंद्र सिंह, संजागर सहनी, जयप्रकाश गामी, अरविंद कुमार अविचल, रोशन सिंह, प्रशांत ठाकुर, बिकाउ यादव, इसरार अहमद, प्रसन्नजीत कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील झा आदि थे।

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