Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शहीद सम्मान यात्रा निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर में अगस्त क्रांति दिवस और अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर 'शहीद सम्मान यात्रा' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भजन गाने से हुई। यात्रा में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें प्रसिद्ध नेताओं को याद किया गया। विभिन्न शिक्षाविद् और समाजसेवी उपस्थित थे।

शहीद सम्मान यात्रा निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अगस्त क्रांति दिवस और अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था जनप्रिय, स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग और परिधि के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को ‘शहीद सम्मान यात्रा’ निकाली गई। इसके साथ ही ‘आजादी उत्सव’ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी विचार विभाग परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उनके प्रिय भजन ‘रघुपति राघव राजा राम’ के सामूहिक गायन से हुई। यात्रा डॉ. भीमराव आंबेडकर, शहीद भगत सिंह, दीप नारायण, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल और शहीद तिलकामांझी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर संपन्न हुई। जनप्रिय के गौतम कुमार, पूर्व कुलपति डॉ. मनोज कुमार, डॉ. अमित रंजन, उमेश प्रसाद नीरज, संजय कुमार सिंह, डॉ. सुनील अग्रवाल, डॉ. जयंत जलद आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:खटीमा शहीद स्थल से उपपा की जन संवाद यात्रा शुरू
ये भी पढ़ें:क्रांति दिवस पर कांग्रेस का पैदल मार्च, शहीद स्मारकों पर दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:Deogarh News: विश्व आदिवासी दिवस पर मधुपुर में निकली पदयात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।