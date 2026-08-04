गुरुजी का जीवन शिक्षा, सामाजिक चेतना व जनकल्याण के प्रति समर्पण का प्रतीक : डीसी
गुरुजी का जीवन शिक्षा, सामाजिक चेतना व जनकल्याण के प्रति समर्पण का प्रतीक : डीसीगुरुजी का जीवन शिक्षा, सामाजिक चेतना व जनकल्याण के प्रति समर्पण का प्र
बोकारो, प्रतिनिधि। पद्म भूषण दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को शिबू सोरेन स्मृति भवन (टाउन हॉल) के समीप विकसित दिशोम गुरु आरोग्य वन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता सुनील चंद्र, वन पदाधिकारी संदीप शिंदे, प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन सहित अन्य अधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। स अवसर पर गुरुजी की स्मृति में विकसित दिशोम गुरु आरोग्य वन को आमजनों के लिए समर्पित किया गया। डीसी, एसपी, डीडीसी समेत अन्य पदाधिकारियों ने आरोग्य वन का भ्रमण कर यहां लगाए गए औषधीय पौधों का निरीक्षण किया।
मौके पर डीसी श्री अजय नाथ झा ने कहा कि दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन का जीवन शिक्षा, सामाजिक चेतना, जनजागरण और लोककल्याण के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। डीसी ने कहा कि गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब हम उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए शिक्षा, सामाजिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करें।
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