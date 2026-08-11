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खरड़ शोकसभा में उमड़ा जनसैलाब, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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भाकियू (अ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के भाई जोगिंदर मलिक की शोकसभा खरड़ गांव में आयोजित की गई। इस अवसर पर कई राजनीतिक और किसान संगठन के नेता एकत्र हुए और दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने जोगिंदर मलिक के निधन को समाज के लिए एक बड़ी क्षति बताया।

खरड़ शोकसभा में उमड़ा जनसैलाब, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

भाकियू (अ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के भाई जोगिंदर मलिक की शोकसभा फुगाना के गांव खरड़ में हुई। शोकसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं, किसान संगठनों के पदाधिकारियों, खाप प्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों ने पहुंचकर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। शोकसभा में प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी और कपिलदेव अग्रवाल, भाकियू (अ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, गठवाला खाप के चौधरी दादा बलजीत मलिक, राजेंद्र मलिक, किसान नेता हरनाम सिंह वर्मा, मांगेराम त्यागी, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक तेजिंदर निर्वाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक वीरपाल निर्वाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तरसपाल मलिक, पूर्व विधायक उमेश मलिक, थानाभवन विधायक राव वारिस सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

शोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की ओर से भेजे गए शोक संदेश पढ़कर सुनाए गए। वक्ताओं ने जोगिंदर मलिक के निधन को परिवार और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

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