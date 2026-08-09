Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

चक्रधरपुर के मां अमिया देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में शनिवार को रवींद्रनाथ टैगोर की 85वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका माधुरी प्रमाणिक ने दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। समारोह साहित्यिक माहौल में संपन्न हुआ जिसमें शिक्षकों और छात्रों की बड़ी संख्या शामिल रही।

रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर नगर स्थित मां अमिया देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में शनिवार को विश्वकवि एवं राष्ट्रगान के रचयिता गुरुजी रवींद्रनाथ टैगोर की 85वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर विद्यालय परिवार ने उनके साहित्यिक एवं सामाजिक योगदान को याद किया। समारोह की शुरुआत विद्यालय की प्रधानाध्यापिका माधुरी प्रमाणिक ने रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर की। उन्होंने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्वकवि को नमन किया। समारोह के दौरान विद्यालय का वातावरण साहित्यिक एवं भावपूर्ण रहा। कार्यक्रम का समापन प्रधानाध्यापिका माधुरी प्रमाणिक द्वारा स्वरचित काव्य की प्रस्तुति के साथ हुआ।

ये भी पढ़ें:रविंद्र भवन में टैगोर समिति ने मनाया कभी गुरु का 85वाँ महाप्रयाण दिवस

इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।