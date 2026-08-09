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संघर्ष और बलिदान की मिसाल थे निर्मल महतो : मथुरा महतो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में शनिवार को शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। विधायक मथुरा प्रसाद महतो, महाविद्यालय के प्राचार्य और अधीक्षक ने निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि महतो का संघर्ष झारखंड के लोगों के अधिकारों के लिए हमेशा प्रेरणा देगा।

संघर्ष और बलिदान की मिसाल थे निर्मल महतो : मथुरा महतो

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। निर्मल महतो के शहादत दिवस पर शनिवार को शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, प्राचार्य डॉ आरके महतो, अधीक्षक डॉ डीके गिन्दोरिया समेत चिकित्सक, कर्मचारी एवं अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि निर्मल महतो का पूरा जीवन संघर्ष, त्याग, समर्पण और झारखंड के हक की लड़ाई के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों के अधिकार और सम्मान के लिए निर्मल महतो ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया।

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उनका संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।प्राचार्य ने कहा कि निर्मल महतो का व्यक्तित्व युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि उनके विचारों और संघर्ष को याद रखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अधीक्षक ने कहा कि निर्मल महतो ने झारखंड के लोगों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा।

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