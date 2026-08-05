विद्यालय में पद्म भूषण शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि
हिरणपुर के प्रा. विद्यालय हाथकाठी में मंगलवार को झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उनके जीवन और संघर्ष पर चर्चा की। उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान में उनके योगदान पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया।
हिरणपुर, एक संवाददाता। प्रा. विद्यालय हाथकाठी हिंदी में मंगलवार को झारखंड आंदोलन के प्रणेता एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शिबू सोरेन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान शिक्षक दीपक साहा एवं शिक्षक साहिर हुसैन ने स्व. शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन, झारखंड राज्य के गठन में उनकी भूमिका, जल-जंगल-जमीन की रक्षा तथा आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए गए योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु का जीवन त्याग, संघर्ष और जनसेवा की प्रेरणादायक मिसाल है, जिससे नई पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए।
इसके बाद विद्यालय के विद्यार्थियों ने बारी-बारी से उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूरे विद्यालय परिसर में श्रद्धा और सम्मान का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने स्व. शिबू सोरेन के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा समाज और राज्य के विकास में सकारात्मक योगदान देने का संकल्प लिया।
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