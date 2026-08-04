दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

पेटरवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) गोमिया विधानसभा के प्रधान कार्यालय, पेटरवार में मंगलवार को दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पेटरवार प्रखंड झामुमो कमिटी की ओर से प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा महतो की अध्यक्षता में किया गया। सभा में झामुमो कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और राज्य के निर्माता के रूप में शिबू सोरेन का योगदान अविस्मरणीय है। उनके संघर्ष, त्याग और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। मौके पर विधानसभा स्तरीय विधायक प्रतिनिधि सह जिला सचिव मुकेश कुमार महतो, प्रखंड विधायक प्रतिनिधि राकेश शेठी, प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा महतो, उपाध्यक्ष मनोज टुडू, प्रकाश महतो, महानद मांझी, दीपक वर्मा, गुलाम मांझी, सुरेश टुडू, बिहारी टुडू, लालकृष्ण रजवार, वर्षालाल टुडू, सतू लाल ठाकुर, कुदुस अंसारी, संजय कुमार समेत बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।