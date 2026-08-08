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वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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सरायकेला में वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। नगर अध्यक्ष शम्भू आचार्य की अगुवाई में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। निर्मल महतो को झारखंड की अस्मिता और अधिकारों का प्रतीक बताया गया।

वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित
वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

सरायकेला। वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की ओर से जोबा माझी कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। नगर अध्यक्ष शम्भू आचार्य के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निर्मल महतो के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके जीवन, संघर्ष और झारखंड आंदोलन में योगदान को याद किया गया।केंद्रीय सदस्य सुधीर महतो ने कहा कि निर्मल महतो झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई के मजबूत प्रतीक थे। जिला उपाध्यक्ष भोला महंती ने कहा कि उन्होंने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर आंदोलन को नई दिशा दी।नगर

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अध्यक्ष शम्भू आचार्य ने कहा कि निर्मल महतो का सपना ऐसा झारखंड बनाना था, जहां लोगों को सम्मान, रोजगार और संसाधनों पर अधिकार मिले। नगर पंचायत उपाध्यक्ष अबिनाश कबी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। मौके पर कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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