जोड़ापोखर में पूर्व मंत्री को दी गई श्रद्धांजलि

जोड़ापोखर में पूर्व मंत्री को दी गई श्रद्धांजलि
झारखंड के पूर्व मंत्री और यूनियन के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मन्नान मल्लिक की स्मृति में अनुपमा सिंह के आवासीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में कई वरिष्ठ नेता और उनके पुत्र हुब्बान मल्लिक ने भाग लिया। सभा के दौरान मन्नान मल्लिक के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया।
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष अनुपमा सिंह के आवासीय कार्यालय में झारखंड के पूर्व मंत्री और यूनियन के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मन्नान मल्लिक की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के महामंत्री एके झा, मंच संचालन सतपाल सिंह ब्रोका और धन्यवाद ज्ञापन अमरेंद्र सिंह चौधरी ने किया। सभा में मन्नान मल्लिक के पुत्र हुब्बान मल्लिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर मन्नान मल्लिक के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सभा में मुख्य रूप से रणधीर ठाकुर, संतोष महतो, रामप्रीत यादव, मिथिलेश सिंह, नागेंद्र राय, सुरेश तांती, रवि चौबे, अशोक राय, किशोर कुमार, शकील अहमद, मुख्तार खान, बीएन झा, विजेंद्र पासवान, अजय कुमार सिंह, मंबोध सिंह, जितेंद्र शर्मा, योगेंद्र सिंह, संतोष मोदक, श्यामल, कन्हैया गुप्ता, चंद्रिका पासवान, मनोज महतो, बिरेन गोप, गणेश यादव, रामाधीर ठाकुर, विनोद चौहान, रामसेवक ध्रुव, पन्नालाल सिंह आदि थे।
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