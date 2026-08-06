सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा से नदारद रहे भाजपा और रालोद के नेता
बागपत के हिसावदा गांव में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेताओं, खाप चौधरी और किसान नेताओं ने भाग लिया, लेकिन भाजपा और रालोद के नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। इस पर लोगों में नाराजगी व्यक्त की गई।
बागपत। हिसावदा गांव में बुधवार को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ खाप चौधरी और देशभर के किसान नेता शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम से भाजपा और रालोद के पदाधिकारियों और नेताओं ने दूरी बनाये रखी। जिला स्तरीय पदाधिकारी से लेकर विधायक और सांसद तक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दी। उनका कहना है कि भाजपा-रालोद समेत सपा और बसपा के भी वरिष्ठ नेताओं ने जिले के सबसे प्रभावशाली नेता को श्रद्धांजलि देना तक जरुरी नहीं समझा। दरअसल सत्यपाल मलिक कई दलों में रहे।
कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, तो भाजपा ने उन्हें बिहार और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों का राज्यपाल बनाया था। सपा से भी उनका जुड़ाव रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह के साथ तो सत्यपाल मलिक लंबे समय तक जुड़े रहे थे। उनके राजनैतिक जीवन की शुरूआत ही चौधरी चरणसिंह के संपर्क में आने के साथ हुई थी। बुधवार को हिसावदा गांव में सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें खाप चौधरियों से लेकर किसान नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। कांग्रेस ने तो पूरे कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। शायद इसी के चलते सत्ताधारी भाजपा और उनके गठबंधन में शामिल रालोद के नेता व जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।
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