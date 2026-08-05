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एसएस प्लस टू विद्यालय गोला में मनी शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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गोला के एसएस प्लस टू विद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उनके जीवन व योगदान पर चर्चा की। अंत में मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

एसएस प्लस टू विद्यालय गोला में मनी शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि

नेमरा, निज प्रतिनिधि। गोला एसएस प्लस टू विद्यालय में मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षकों व विद्यार्थियों ने गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रिंसिपल अनूपा पुष्पा तिर्की ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि झारखंड अलग राज्य के निर्माण व समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। छात्रों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अंत में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। मौके पर शिक्षक शिव प्रकाश चंद्रदेव महतो, मानवेंद्र कुमार झा, शैलेश कुमार पांडेय, शत्रुघ्न प्रसाद, अनिल पाठक, मदन महतो, आशीष रविदास, आनंद महतो, सुषमा कुमारी, मो इरफान, मो इंतखाब, मो ताहिर, उत्तम कुमार मिश्रा, अंगद प्रसाद आदि उपस्थित थे।

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