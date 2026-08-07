शहीद राम सिंह धामी को 19वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
शांतिपुरी के ग्राम जवाहर नगर में सीआरपीएफ के वीर शहीद राम सिंह धामी की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। यह त्याग और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा Source रहेगा।
शांतिपुरी। ग्राम जवाहर नगर आदर्श विहार कॉलोनी निवासी सीआरपीएफ के वीर शहीद राम सिंह धामी की 19वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर सीआरपीएफ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, परिजनों और ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ काठगोदाम के डिप्टी कमांडेंट हरिश्चंद्र मनोड़ी, ग्राम प्रधान तारा मोहन पांडे और जिला पंचायत सदस्य प्रेम आर्य ने कहा कि शहीद राम सिंह धामी का त्याग और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।
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