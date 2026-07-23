लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर किया गया नमन
लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर तिलक महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. अनुपमा वर्मा ने तिलक के विचारों की महत्ता को बताया और कहा कि उनके आदर्श आज भी प्रेरणास्रोत हैं। शिक्षकों ने तिलक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर गुरुवार को स्थानीय तिलक महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. अनुपमा वर्मा ने तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर डॉ. अनुपमा वर्मा ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य किया। उनके विचार और आदर्श आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का उनका उद्घोष आज भी देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत करता है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही राष्ट्र के विकास को नई गति दी जा सकती है।
प्रो. डॉ. प्रेम प्रकाश ने कहा कि लोकमान्य तिलक का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा और समाज जागरण के लिए समर्पित रहा। युवाओं को उनके विचारों से प्रेरणा लेकर देशहित में कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान डॉ. अरविंद सिंह, डॉ. गौरव अग्रवाल, डॉ. अमित कुमार सिंह, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. अनीता परिहार, डॉ. विमलेश कुमारी, डॉ. उदारता, डॉ. सोनिया मिश्रा, डॉ. गोविंद द्विवेदी, निशांत अग्रवाल, विवेक पोरवाल, अरविंद कठेरिया, पुष्पक शुक्ला, योगेश कुमार, मीना कुमारी, हरि सिंह, अभिषेक सहित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने तिलक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए किया गया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें