Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मृतक शिक्षामित्रों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
Follow us on Google News
share

श्रावस्ती में 25 जुलाई को भिनगा मुख्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन शिक्षामित्रों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 2017 के निर्णय के कारण अपनी जान गंवाई। इस सभा के बाद, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

मृतक शिक्षामित्रों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष निर्मला शुक्ला ने बताया कि 25जुलाई को भिनगा मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें उन शिक्षामित्रों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने 25 जुलाई 2017 के फैसले से प्रभावित होकर अपनी जान गंवा दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद शिक्षा मित्रों के महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।

ये भी पढ़ें:25 जुलाई को काला दिवस मनाएंगे शिक्षामित्र, सौंपेंगे ज्ञापन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।