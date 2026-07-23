मृतक शिक्षामित्रों को दी जाएगी श्रद्धांजलि
श्रावस्ती में 25 जुलाई को भिनगा मुख्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन शिक्षामित्रों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 2017 के निर्णय के कारण अपनी जान गंवाई। इस सभा के बाद, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष निर्मला शुक्ला ने बताया कि 25जुलाई को भिनगा मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें उन शिक्षामित्रों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने 25 जुलाई 2017 के फैसले से प्रभावित होकर अपनी जान गंवा दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद शिक्षा मित्रों के महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।
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