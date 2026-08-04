चाकुलिया नपं के टाउन हॉल में श्रद्धांजलि समारोह आज
चार अगस्त को झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर चाकुलिया में श्रद्धांजलि सभा होगी। यह स्मृति जोहार यात्रा टाउन हॉल में आयोजित होगी, जिसमें भगवान बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा। कार्यक्रम में विधायक और वरीय नेता भाग लेंगे।
चाकुलिया। चार अगस्त मंगलवार को झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित स्मृति जोहार यात्रा के तहत चाकुलिया नगर पंचायत के पुराना बाजार स्थित टाउन हॉल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है। यह जानकारी प्रखंड के प्रमुख सह झामुमो नेता भुवनेश्वर करूणामय ने दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के डिमना से यह जोहर यात्रा गालूडीह, घाटशिला, धालभूमगढ़ होते हुए चाकुलिया के बिरसा चौक पहुंचेगी। यहां पर भगवान बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा। इसके साथ ही जोहर यात्रा का समापन होगा। इसके बाद टाउन हॉल में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होगा।
इस कार्यक्रम में पार्टी के विधायक और वरीय नेता शामिल होंगे।
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