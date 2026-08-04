शोधार्थियों के सहयोग से लिखी जाएगी ‘झारखंड के आंदोलनकारियों की नजर में गुरुजी’ पुस्तक

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जुटान) व जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें जुटान के अध्यक्ष प्रो जगदीश लोहरा, महासचिव डॉ विनय भारत विशेष रूप से उपस्थित थे। सभा में शिक्षकों और शोधार्थियों ने झारखंड निर्माण में गुरुजी के योगदान, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके अभियान सहित झारखंडी समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण पर चर्चा की। कहा कि गुरुजी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कई शोध कार्य करने की आवश्यकता है। जुटान के अध्यक्ष प्रो जगदीश लोहरा ने कहा कि छह महीने के अंदर शोधकार्य से जुड़े शोधार्थियों के सहयोग से- झारखंड आंदोलनकारियों की नज़र में गुरुजी, नामक पुस्तक लिखी जाएगी, जिसमें झारखंड आंदोलन से जुड़े झारखंड, बंगाल, ओड़िशा के अग्रणी आंदोलनकारियों के गुरुजी के प्रति नजरिये को संकलित करने की कोशिश की जाएगी।