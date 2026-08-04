शोधार्थियों के सहयोग से लिखी जाएगी ‘झारखंड के आंदोलनकारियों की नजर में गुरुजी’ पुस्तक
रांची विश्वविद्यालय में झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके योगदान और झारखंड आंदोलन पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में कई शिक्षकों और शोधार्थियों ने भाग लिया।
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जुटान) व जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें जुटान के अध्यक्ष प्रो जगदीश लोहरा, महासचिव डॉ विनय भारत विशेष रूप से उपस्थित थे। सभा में शिक्षकों और शोधार्थियों ने झारखंड निर्माण में गुरुजी के योगदान, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके अभियान सहित झारखंडी समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण पर चर्चा की। कहा कि गुरुजी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कई शोध कार्य करने की आवश्यकता है। जुटान के अध्यक्ष प्रो जगदीश लोहरा ने कहा कि छह महीने के अंदर शोधकार्य से जुड़े शोधार्थियों के सहयोग से- झारखंड आंदोलनकारियों की नज़र में गुरुजी, नामक पुस्तक लिखी जाएगी, जिसमें झारखंड आंदोलन से जुड़े झारखंड, बंगाल, ओड़िशा के अग्रणी आंदोलनकारियों के गुरुजी के प्रति नजरिये को संकलित करने की कोशिश की जाएगी।
जुटान महासचिव डॉ विनय भरत ने कहा कि झारखंड के इतिहास को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करना करने की जरूरत है, ताकि हमारे शहीदों, महापुरुषों की महानता से आनेवाली पीढ़ी परिचित हो। डॉ यूएन तिवारी, डॉ किशोर सुरीन, डॉ वीरेंद्र सोय ने भी अपने विचार साझा किए। श्रद्धाजंलि सभा में डॉ कुमारी शशि, डॉ बंदे खलखो, डॉ करम सिंह मुंडा, डॉ किरण कुल्लू, डॉ दमयंती सिंकू, डॉ दिनेश कुमार, डॉ निरंजन, डॉ अर्चना, डॉ अनुराधा मुंडू, गुरुचरण पूर्ति, सुजाता टेटे, शकुंतला बेसरा व टीआरएल संकाय के अन्य शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में शोधार्थी व विद्यार्थी उपस्थित थे।
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