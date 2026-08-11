खुदीराम बोस का जीवन हर देशभक्त के लिए प्रेरणा
शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित खुदीराम बोस का देशप्रेम आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है
हाजीपुर, संवाद सूत्र महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर मंगलवार को बागमाली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। अध्यक्षता अमरदीप फूलन ने और संचालन मनोज सिन्हा ने किया। वरिष्ठ साहित्यकार रविंद्र कुमार रतन ने कहा कि खुदीराम बोस का जीवन हर देशभक्त के लिए प्रेरणा है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी स्वीकार कर ली। जिस उम्र में युवा अपना भविष्य बनाते हैं, उस उम्र में उन्होंने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की राह दिखाता रहेगा। अध्यक्ष अमरदीप फूलन ने कहा कि हम उस महान आत्मा को नमन करते हैं जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण दिए। खुदीराम बोस का देशप्रेम आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। इस अवसर पर कमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, धीरेंद्र नाथ वर्मा, अनिल श्रीवास्तव, रंजीत श्रीवास्तव, संजीव कुमार बिक्कू, अधिवक्ता राजकुमार दिवाकर, विवेक वर्मा, विनय निराला, अनमोल रतन, हिमांशु कुमार सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अंत में मनोज सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन कर आभार प्रकट किया। अमरेश श्रीवास्तव
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