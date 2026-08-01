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सुदिती ग्लोबल में लोकमान्य बाल गंगाधर को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर सुदिती ग्लोबल एकेडमी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य डॉ. राम मोहन ने तिलक के योगदान पर चर्चा की, जबकि अन्य शिक्षकों ने उनके विचारों और संघर्ष के महत्व को उजागर किया। विद्यार्थियों ने राष्ट्र सेवा और सामाजिक समरसता के प्रति संकल्प लिया।

सुदिती ग्लोबल में लोकमान्य बाल गंगाधर को दी श्रद्धांजलि

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर सुदिती ग्लोबल एकेडमी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉ. राम मोहन, प्रशासनिक प्रधानाचार्य डॉ. कुसुम मोहन, प्रबंध निदेशक डॉ. लव मोहन व एकेडमिक प्रधानाचार्य सुप्रिया शर्मा ने लोकमान्य तिलक के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित कर किया। डॉ. राम मोहन ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने समाज में आत्मविश्वास व स्वाभिमान जगाकर स्वतंत्रता संग्राम को जन-जन का आंदोलन बनाया। उनके विचार आज भी राष्ट्र निर्माण में उतने ही प्रासंगिक हैं। डॉ. कुसुम मोहन ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि तिलक ने केसरी व मराठा समाचार पत्रों के जरिए अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया तथा न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कर शिक्षा का प्रसार किया।

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प्रबंध निदेशक डॉ. लव मोहन ने कहा कि उन्होंने गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव के माध्यम से समाज को संगठित किया। एकेडमिक प्रधानाचार्य सुप्रिया शर्मा ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद रखते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राष्ट्र सेवा, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन और सामाजिक समरसता का संकल्प लिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

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