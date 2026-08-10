काकोरी कांड पर शहीदों को किया नमन
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मानव सेवा क्लब की तरफ से रविवार को काकोरी कांड की 101वीं बरसी पर एक दीप शहीदों के नाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन डीडीपुरम शहीद स्मारक पर किया गया। सभी ने शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष सुरेन्द्र बीनू सिन्हा, सुरेश बाबू मिश्रा, मुख्य अतिथि कर्नल पंकज अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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