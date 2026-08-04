Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भुरकुंडा में मनी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भुरकुंडा कार्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई। श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन को पुष्प अर्पित कर याद किया। वक्ताओं ने उनके योगदानों को सराहा और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शिबू सोरेन का सामाजिक योगदान और झारखंड राज्य के गठन में भूमिका महत्वपूर्ण रही।

भुरकुंडा में मनी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि

भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भुरकुंडा स्थित प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इसका शुरूआत श्रद्धांजलि सभा से हुई। कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदानों को देश कभी नहीं भूला सकता। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की अच्छाई में लगा दी। झारखंड अलग राज्य का गठन भी उनकी देन है। आगे पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के बताए मार्ग पर चल कर देश व समाज को बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प लिया।

ये भी पढ़ें:Ghumla News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर गुमला में निकली विशाल श्रद्धांजलि पदयात्रा

श्रद्धांजलि समारोह में झलकू बेदिया, उदय अग्रवाल, हरिलाल बेदिया, शकील अंसारी, मुकेश राउत, सीताराम मुंडा, चरेंद्र बेदिया, सत्यनारायण यादव, शशिकांत प्रसाद, रफीक अंसारी, शिवनाथ बेदिया, नरेश गंझू, बिंदेश्वर बेदिया, सुखदेव मुंडा, रमेश प्रसाद, संतोष उरांव, जयप्रकाश, महावीर, वृहस्पति नारायण, मनोज गंझू, राजन करमाली, मुश्ताक अंसारी आदि शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:गुरुजी आदिवासी समाज की अस्मिता के सबसे सशक्त प्रतीक : झामुमो
ये भी पढ़ें:पिता की हत्या से 'दिशोम गुरु' बनने तक का सफर, शिबू सोरेन ने कैसे बदली झारखंड की राजनीति?
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।