भुरकुंडा में मनी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भुरकुंडा कार्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई। श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन को पुष्प अर्पित कर याद किया। वक्ताओं ने उनके योगदानों को सराहा और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शिबू सोरेन का सामाजिक योगदान और झारखंड राज्य के गठन में भूमिका महत्वपूर्ण रही।
भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भुरकुंडा स्थित प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इसका शुरूआत श्रद्धांजलि सभा से हुई। कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदानों को देश कभी नहीं भूला सकता। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की अच्छाई में लगा दी। झारखंड अलग राज्य का गठन भी उनकी देन है। आगे पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के बताए मार्ग पर चल कर देश व समाज को बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प लिया।
श्रद्धांजलि समारोह में झलकू बेदिया, उदय अग्रवाल, हरिलाल बेदिया, शकील अंसारी, मुकेश राउत, सीताराम मुंडा, चरेंद्र बेदिया, सत्यनारायण यादव, शशिकांत प्रसाद, रफीक अंसारी, शिवनाथ बेदिया, नरेश गंझू, बिंदेश्वर बेदिया, सुखदेव मुंडा, रमेश प्रसाद, संतोष उरांव, जयप्रकाश, महावीर, वृहस्पति नारायण, मनोज गंझू, राजन करमाली, मुश्ताक अंसारी आदि शामिल हुए।
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