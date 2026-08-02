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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हजारीबाग के युवाओं को सौंपी आगामी रैली की जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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आगामी 30 अगस्त को रांची में आदिवासी एकता महाजुटान रैली के लिए हजारीबाग जिले में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने विक्की कुमार धान को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया है। वे रैली के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ आदिवासी समाज के मुद्दों को जनता और मीडिया तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हजारीबाग के युवाओं को सौंपी आगामी रैली की जिम्मेदारी

हजारीबाग, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आगामी 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर संगठन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हजारीबाग के विक्की कुमार धान को रैली का जिला प्रवक्ता नियुक्त किया है। संगठन की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि विक्की कुमार धान हजारीबाग जिले में रैली के प्रचार-प्रसार की कमान संभालेंगे।वे आदिवासी समाज की एकता, संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ मीडिया के समक्ष संगठन का आधिकारिक पक्ष भी रखेंगे।

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रैली की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए विजय सिंह भोक्ता को हजारीबाग जिला संयोजक तथा मरियम कुजूर को सह संयोजक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तीनों पदाधिकारी जिले में जनसंपर्क अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को रैली से जोड़ने का कार्य करेंगे।

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