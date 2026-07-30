आदिवासी एकता मंच विश्व आदिवासी दिवस पर करेगा महारैली
आदिवासी एकता मंच (झारखंड) ने 9 अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाली महारैली की तैयारी शुरू कर दी है। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ को प्रशासनिक अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवेदन दिया। यह रैली आदिवासियों की संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगी।
आदिवासी एकता मंच (झारखंड) ने आगामी 9 अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली विशाल महारैली को ऐतिहासिक और सफल बनाने की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी सिंहभूम जिले के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को एक औपचारिक लिखित आवेदन सौंपा। इस आवेदन के माध्यम से मंच ने रैली के सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में सहयोग की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस महारैली में झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-नगाड़ों और अपनी संस्कृति के साथ शामिल होंगे।
विश्व आदिवासी दिवस के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी संस्कृति का संरक्षण और उनके संवैधानिक हकों के प्रति समाज को जागरूक करना है।
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