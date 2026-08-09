विश्व आदिवासी दिवस पर हेंदलजुड़ी में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रविवार को घाटशिला प्रखंड के हेंदलजुड़ी में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद सिद्धु-कान्हु की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। आदिवासी युवाओं ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट किया। अंत में, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया गया।
गालूडीह। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को घाटशिला प्रखंड के हेंदलजुड़ी में खेलवाल मार्शल मांडेर हेंदलजुड़ी ठाकुरबाड़ी कमेटी के नेतृत्व में आदिवासी युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत हेंदलजुड़ी चौक स्थित शहीद सिद्धु-कान्हु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुई। इस दौरान युवाओं ने संथाल हूल के नायकों को नमन करते हुए जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया।रैली में सैकड़ों आदिवासी युवा पारंपरिक वेशभूषा में तीर-धनुष और झंडे लेकर शामिल हुए। ‘आदिवासी एकता जिंदाबाद’ के नारों के साथ रैली हेंदलजुड़ी से शुरू होकर कालाझोर, राजाबासा, खड़ियाडीह, गालूडीह और जगन्नाथपुर होते हुए वापस हेंदलजुड़ी पहुंचकर समाप्त हुई।कमेटी
अध्यक्ष विंदावन मुर्मू और सचिव प्रीतम माड़ी ने कहा कि 9 अगस्त आदिवासी समाज के अस्तित्व, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने सिद्धु-कान्हु के संघर्ष से प्रेरणा लेकर अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा करने की बात कही।कार्यक्रम में मुखिया मिर्जा हांसदा, पंसस शामु टुडू, दुर्लभ सोरेन, धनीराम टुडू, लुगरू माड़ी, नवरंजन मांझी, सिद्धो माड़ी, पंकज माड़ी, रमेश बेसरा और दुलाल चंद हांसदा समेत बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए 10 पौधे लगाए गए।
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