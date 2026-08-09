Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्व आदिवासी दिवस पर हेंदलजुड़ी में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रविवार को घाटशिला प्रखंड के हेंदलजुड़ी में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद सिद्धु-कान्हु की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। आदिवासी युवाओं ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट किया। अंत में, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया गया।

विश्व आदिवासी दिवस पर हेंदलजुड़ी में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली
विश्व आदिवासी दिवस पर हेंदलजुड़ी में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली

गालूडीह। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को घाटशिला प्रखंड के हेंदलजुड़ी में खेलवाल मार्शल मांडेर हेंदलजुड़ी ठाकुरबाड़ी कमेटी के नेतृत्व में आदिवासी युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत हेंदलजुड़ी चौक स्थित शहीद सिद्धु-कान्हु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुई। इस दौरान युवाओं ने संथाल हूल के नायकों को नमन करते हुए जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया।रैली में सैकड़ों आदिवासी युवा पारंपरिक वेशभूषा में तीर-धनुष और झंडे लेकर शामिल हुए। ‘आदिवासी एकता जिंदाबाद’ के नारों के साथ रैली हेंदलजुड़ी से शुरू होकर कालाझोर, राजाबासा, खड़ियाडीह, गालूडीह और जगन्नाथपुर होते हुए वापस हेंदलजुड़ी पहुंचकर समाप्त हुई।कमेटी

ये भी पढ़ें:सिदो कान्हु उच्च विद्यालय में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

अध्यक्ष विंदावन मुर्मू और सचिव प्रीतम माड़ी ने कहा कि 9 अगस्त आदिवासी समाज के अस्तित्व, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने सिद्धु-कान्हु के संघर्ष से प्रेरणा लेकर अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा करने की बात कही।कार्यक्रम में मुखिया मिर्जा हांसदा, पंसस शामु टुडू, दुर्लभ सोरेन, धनीराम टुडू, लुगरू माड़ी, नवरंजन मांझी, सिद्धो माड़ी, पंकज माड़ी, रमेश बेसरा और दुलाल चंद हांसदा समेत बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए 10 पौधे लगाए गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।