विश्व आदिवासी दिवस पर विचार गोष्ठी

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने विश्व आदिवासी दिवस पर जिला कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस नौ अगस्त 1994 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आदिवासी के समृद्ध संस्कृति परंपराओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। आदिवासी समाज शुरू से ही काफी संघर्षशील है। आदिवासियों को पूर्वजों का योगदान त्याग बलिदान और संघर्ष को याद करते हुए उनकी सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है । इस अवसर पर उपस्थित शिव नारायण साहु, कृष्णा राम, जयपाल मोची, संतोष विश्वकर्मा, सतीश दुबे, संजय मिस्त्री, संजय चौरसिया समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।