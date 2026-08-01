राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति-आदिवासी के बच्चों के लिए 14 जिलों में 34 छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन छात्रावासों से 3400 बच्चों को आवास, भोजन और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का लाभ मिलेगा। यह योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के तहत लागू होगी।

सूबे के अनुसूचित जनजाति-आदिवासी के पढ़ने वाले बच्चों को आशियाना मिलेगा। इनके लिए 14 जिलों में 34 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए दो अलग योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य में पहली बार आदिवासी बच्चों को अलग से रहने की सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। इन छात्रावासों का संचालन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास की तर्ज पर ही किया जाएगा। विद्यार्थियों को आवास के साथ-साथ भोजन और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का बेहतर वातावरण मिलेगा। पिछले दिनों राज्य मंत्रिपरिषद ने इस योजना को मंजूरी दी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहले शुरू की है。

योजनाओं का विवरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अलावा पीएम जनमन योजना के तहत इन छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आठ जिलों में 19 छात्रावास बनेगा। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, कटिहार, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, रोहतास व पूर्णिया में शामिल हैं, जहां छात्रावासों का निर्माण होगा। इसके लिए 61 करोड़ रुपए जारी किये गये हैं।

छात्रावासों की संख्या इसी तरह पीएम जनमन योजना के तहत छह जिलों में 15 छात्रावास बनेंगे। इनमें कैमूर, किशनंगज, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर व पूर्णिया का चयन किया गया है। इसमें जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान की योजना के तहत छात्रावासों का निर्माण होना है। इस योजना के लिए 42 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

बच्चों की सुविधा 3400 बच्चों को मिलेगी जगह:

इन छात्रावासों में 3400 बच्चों के लिए जगह होगी। प्रत्येक छात्रावास में 100-100 बच्चों के रहने खाने-पीने की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक छात्रावास के निर्माण पर लगभग तीन करोड़ की लागत आएगी। सभी छात्रावासों के लिए लगभग 103 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गयी है।

अनुसूचित जाति-जातियों के छात्रावास इस समय सूबे के 165 प्रखंडों में एससी-एसटी कल्याण छात्रावास हैं। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चे रहते हैं। इनमें लगभग दस हजार बच्चे रह रहे हैं। राज्य सरकार 369 प्रखंडों में नये छात्रावासों के निर्माण की योजना भी बना रही है।