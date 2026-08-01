डोमेसाइल नीति अविलंब घोषित करने की मांग
रांची में आदिवासी छात्र संघ की बैठक हुई, जिसमें 1932 के खतियान के आधार पर डोमेसाइल नीति की मांग की गई। सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इसे सदन में पारित कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने रोक लगाई है। इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में अन्य राज्यों के लोग शामिल हो रहे हैं।
रांची, संवाददाता। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति की ओर से शनिवार को मोरहाबादी बालक छात्रावास में बैठक का आयोजन किया गया। संघ के सदस्यों का कहना है कि अब तक हमारी पुरानी मांग तक पूरी नहीं हुई है। उनकी मांग है कि 1932 का खतियान आधार मानकर राज्य की डोमेसाइल नीति अविलंब घोषित हो। उनका आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से सदन में इसे पारित कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी है, जिसका परिणाम राज्य में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षों में अन्य राज्य के लोग भी शामिल हो रहे हैं।
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