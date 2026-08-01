आदिवासी छात्र संघ की मांग दोषियों पर कड़ी करवाई हो

फोटो है- रांची,संवाददाता। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति के सदस्यों ने शनिवार को

फोटो है- रांची,संवाददाता।

आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति के सदस्यों ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर जेपीएससी और जेएससीसी पेपर लीक मामले में उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की है। साथ ही इस मामले में सम्मलित पाए जाने वाले सदस्यों पर भी दोषियों पर कड़ी करवाई और सजा दिलवाने की मांग रखी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा की भाजपा , आरएसएस और गैर आदिवासी छात्र राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। संघ के सदस्यों ने बताया की अब तक हमारी पुरानी मांग तक पूरी नहीं हुई है। उनकी मांग है की 1932 का खतियान आधार मानकर राज्य की डोमेसाइल नीति अविलंब घोषित हो।

डोमेसाइल नीति की मांग उनका आरोप है की राज्य सरकार की ओर से सदन में इसे पारित कर दिया गया है,लेकिन केंद्र सरकार ने रोक लगा रखीं है। जिसका परिणाम राज्य में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षों में अन्य राज्य के लोग भी शामिल हो रहे हैं। झारखंड अनुसूचित होने के बावजूद अब तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर किसी प्रकार की कोई कारवाई तक नहीं की गई है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू होने के बावजूद सदा कागजों पर रैयतों की जमीन को लूटा जा रहा है। साथ ही समिति के सदस्यों का कहना है की केंद्र सरकार ने छात्रवृति पर भी रोक लगा रखी है।

विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में कलस्टर प्रणाली बंद करने और पूर्व की भांति भाषा की पढ़ाई करवाने की मांग की है। साथ ही 1932 का खतियान और नियुक्ति में पारदर्शिता करने की मांग की है। मौके पर डॉक्टर सुशील कुमार मिंज,जतरू उरांव,सुरेश टोप्पो,दया राम,अमृत मुण्डा,अखिलेश पाहन, सुजीत भगत,सुभाष मुण्डा व अन्य उपस्थित थे।

रांची कॉलेज में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन

समिति के सदस्यों ने बताया की 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन रांची कॉलेज के फुटबॉल मैदान आयोजित होगी। कार्यक्रम के मुख्यअतिथि मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन व विशिष्ट अतिथि के रूप में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शामिल होंगे। इस दौरान कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे।