आदिवासी सरना धर्म कोड़ लागू करोः मोर्चा
छात्र आंदोलन का समर्थन करो, आदिवासी सरना धर्म कोड़ लागू करोः मोर्चा -आदिवासी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद लगे नारे रामगढ़,नगर प्रतिनिधि आदिवासी संघर्ष म
आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विश्व आदिवासी दिवस पर झंडा बैनर के साथ शहर में एक मार्च निकाला गया। मोर्चा सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सुभाष चौक पहुंचे। जहां आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने छात्र आंदोलन का समर्थन करो, आदिवासी सरना धर्म कोड़ लागू करो आदि जम कर नारेबाजी किए। चौक पर सभा आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा भारत के आदिवासी समुदायों की उन असंख्य पीढ़ियों को सलाम करते हैं। जिनके बदौलत समुदायिक संरक्षण और सामुदायिक मालिकाने की परंपरा के बल पर भारत के जंगलों, पहाड़ों, नदियों और जैव विविधता की रक्षा की है। जो आज भी स्वायत्तता और न्याय के लिए साहसपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए भी देश भर के आदिवासी समुदाय, भारत निर्वाचन आयोग के चलाए जा रहे मताधिकार सीएसआर से जूझ रहे हैं। मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक देवकीनंदन बेदिया ने कहा कि यह दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि दशकों के संघर्षों के बावजूद उपेक्षित करोड़ों आदिवासियों का है। आज भी भूमि और जंगलों पर अपने अधिकार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सम्मान जनक रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं से वंचित है。
शहर मार्च में शामिल सदस्य
शहर मार्च में देवकीनंदन बेदिया, भुनेश्वर बेदिया, हीरा गोप, सरयू बेदिया, रामबृक्ष बेदिया, सुभाष बेदिया, नागेश्वर मुंडा, सुरेन्द्र कुमार बेदिया, लालचंद बेदिया, हीरोलाल मुंडा, चेतलाल बेदिया, फूलचंद बेदिया, रोहित मुंडा, लाल कुमार बेदिया, जयवीर हंसदा, मदन प्रजापति, तृतियाल बेदिया, लाका बेदिया, देवकी बेदिया, भरत बेदिया, छोटन मुंडा, माथुर राम, बृजनरायण मुंडा आदि शामिल रहे。
रिपोर्ट विवरण
रामगढ़ फोटो 11 विश्व आदिवासी दिवस पर 4 मार्च करते आदिवासी संघर्ष मोर्चा
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तथ्यों पर आधारित प्रश्न
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