Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एकलव्य विद्यालयों में आउटसोर्स नियुक्ति बंद करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एकलव्य विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की आउटसोर्स नियुक्ति बंद करने की मांग की गई। स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देकर रोजगार बढ़ाने का सुझाव दिया गया।

एकलव्य विद्यालयों में आउटसोर्स नियुक्ति बंद करने की मांग

खूंटी, संवाददाता। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश महासचिव तपन कुमार घोष के नेतृत्व में राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को ज्ञापन सौंपकर आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की आउटसोर्स नियुक्ति बंद करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने के बजाय संबंधित विद्यालय क्षेत्र के स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों तथा विद्यालय के लिए भूमि दान देने वाले परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जाए। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और विद्यालयों का समुदाय से जुड़ाव भी मजबूत होगा।

ये भी पढ़ें:शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया स्थगित

प्रतिनिधिमंडल में सचिव शंकर शंभु राजेश, कार्यालय सचिव गणेश लोहरा, अनुप कुमार वर्मा, बिरसा लोहरा, तुलसी प्रजापति सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi News Outsourcing अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।